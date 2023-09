Dritte Handball-Liga der Frauen Start-Ziel-Sieg: Der Meister baut die Tabellenführung aus

In den ersten Viertelstunde präsentierte sich der Aufsteiger aus Ostwestfalen in einer guten Verfassung und spielte munter mit. „Bielefeld hatte einen Plan“, sagte René Baude. „Sie wollten unser Tempo mitgehen und haben uns zu Beginn auch durchaus einige Probleme bereitet.“ Fabienne Huppers hatte nach nicht einmal einer Minute den ersten Treffer der Partie erzielt und eine recht ausgeglichene Anfangsphase eingeläutet. Bielefeld war hochmotiviert und mit Tempo ins Spiel gegangen und ein fast ebenbürtiger Gegner. Die Gäste lagen zwar durchgehend in Front, bekamen aber zunächst keinen deutlichen Abstand zwischen sich und den Gegner.