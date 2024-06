Dritte Handball-Liga Für die Frauen des TV Aldekerk geht’s bis nach Sachsen

Kerken · Die Grün-Weißen treten in der kommenden Saison in einer Zwölfer-Staffel an und treffen unter anderen in der Nähe von Leipzig auf den SC Markranstädt.

25.06.2024 , 16:39 Uhr

Trainer Jörg Hermes – hier noch im Trikot von Bayer Leverkusen – geht künftig mit den Frauen des TV Aldekerk auf Tour. Foto: Imago/Mario M. Koberg

Von Carsten Bleckmann