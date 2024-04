Dritte Handball-Liga Ganz plötzlich in der Rolle des Gejagten

Eine Entwicklung, die für Zuversicht im Abstiegskampf sorgt und das Selbstvertrauen der Spieler gestärkt hat. Noch ist nichts erreicht, zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge sind alles andere als ein komfortables Polster. Die Lage ist vier Spieltage vor dem Saisonende unverändert prekär, zumal die anstehenden Aufgaben nicht von schlechten Eltern sind. Die Mannschaft reist noch zum designierten Meister TuS Ferndorf und zum Tabellenneunten HSG Dutenhofen-Münchholzhausen und tritt zum Saisonfinale in der Vogteihalle gegen den Longericher SC an. Doch zunächst steht am Samstag zur gewohnten Zeit um 19.30 Uhr in der Vogteihalle das Heimspiel gegen den TuS 82 Opladen auf dem Spielplan. Die Gäste spielen eine bärenstarke Saison, haben früh den Klassenerhalt gesichert und stehen jenseits von Gut und Böse auf dem siebten Tabellenplatz. Im Grunde geht es für die Mannschaft von Trainer Fabrice Voigt in der verbleibenden Spielzeit nur noch um die „Goldene Ananas“, aber deshalb haben die Gäste das Handballspielen nicht eingestellt. Bester Beweis dafür ist die Partie am vergangenen Samstag gegen den ungeschlagenen Tabellenführer TuS Ferndorf, in der die Mannschaft denkbar knapp mit 21:23 das Nachsehen hatte. Im Hinspiel sorgte der ATV in der Bielerthalle mit einem 30:27 für eine Überraschung. Kurios und spielentscheidend war, dass drei Minuten vor dem Abpfiff beim Spielstand von 26:25 eine Zeitstrafe wegen Meckerns gegen Opladens Trainer verhängt wurde, die ein Spieler abbrummen musste. Der Turnverein ließ sich nicht zweimal bitten und nutzte die Überzahl, um sich eine 30:26-Führung zu verschaffen.