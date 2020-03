Handball : TV Aldekerk glänzt vor Minuskulisse

Aldekerk Handball-Regionalliga der Männer: TV Aldekerk verbessert sich mit einem auch in der Höhe verdienten 37:26 (16:8)-Erfolg auf den sechsten Platz. Trotz der starken Leistung kommt in der Vogteihalle keine Stimmung auf.

Der TV Aldekerk gewann sein zweiten Spiel in Folge. Nach dem Erfolg gegen Spitzenreiter TuS Opladen gelang den Grün-Weißen gegen den Tabellennachbarn TSV Bonn rrh. ein deutlicher und auch in der Höhe verdienter Sieg mit elf Toren Unterschied. Damit haben die Grün-Weißen jetzt wieder ein positives Punktekonto von 19:17 und verbesserten sich auf Rang sechs.

Und doch war an diesem Samstagabend irgendwie alles anders. Es herrschte eine sehr merkwürdige Stimmung in der Vogteilhalle, so gut wie gar keine. Die Halle war allenfalls zu einem Drittel gefüllt – die Angst vor der Ansteckung mit dem Corona-Virus hinterlässt offenbar auch in Kerken ihre Spuren. Der TV Aldekerk ließ sich davon jedenfalls nicht beeindrucken und startete furios. Bereits nach 13 Minuten lag die Mannschaft deutlich mit 6:1 vorn und ließ den Gästen keine Chance. Niemand muckte sich in der Halle, vermutlich freuten sich die Fans höflich und diskret nach innen. Das sollte auch bis zum Spielende so bleiben. Ständige Aufforderungen des Hallensprechers, für etwas Stimmung zu sorgen, stießen auf taube Ohren.