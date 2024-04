Dritte Handball-Liga Auswärtssieg: TV Aldekerk verlässt die Abstiegszone

Am kommenden Samstag geht der Abstiegskampf in die nächste Runde. Um 19.30 Uhr beginnt in der Vogteilhalle das Spiel gegen den aktuellen Tabellensiebten TuS Opladen. Das gute Omen: In der Hinrunde lieferten die Grün-Weißen gegen diesen Gegner eine ganz starke Vorstellung und behielten am Ende verdient mit 30:27 die Oberhand. „Ganz ehrlich – es ist ein weiteres Endspiel für uns. Da wollen wir wieder angreifen und die Punkte in Aldekerk behalten. Aber da mache ich mir ab Montag einen Kopf drum“, so Gentges.