Handball-Regionalliga : TV Aldekerk wählt den Attacke-Modus

Allrounder Roman Grützner ist längst nicht mehr aus der Mannschaft des TV Aldekerk wegzudenken. Foto: Heinz Spütz

Kerken Angriff ist die beste Verteidigung – mit dieser Devise möchte der Tabellendritte das schwere Auswärtsspiel beim HC Weiden für sich entscheiden und damit seine Chance auf die Meisterschaft wahren.

Am Samstag führt die Reise des Handball-Regionalligisten TV Aldekerk zum nächsten Auswärtsspiel bis vor die Tore der Kaiserstadt Aachen. Genauer zur Sporthalle nach Würselen, wo der HC Weiden seine Heimspiele austrägt.

Die Ausgangslage vor dieser Partie ist relativ eindeutig: Beide Mannschaften wollen und müssen gewinnen. Die Hausherren stehen mit 13:19-Punkten auf Rang zehn in der Tabelle und sind noch längst nicht frei von allen Sorgen, zumal die Anzahl der Absteiger in die Oberliga noch nicht geregelt ist und von der Anzahl der Absteiger aus der Dritten Liga in die Nordrheinliga abhängt. Fest steht, dass auf jeden Fall eine Mannschaft den Gang in die Oberliga antreten muss.

Der ATV rangiert mit 23:7-Zählern auf Platz drei und hat im Dreikampf um den Titel einen Minuspunkt mehr als die Mannschaften des TV Korschenbroich und von interaktiv Handball aus Ratingen auf dem Konto. Ein Sieg ist Pflicht, wenn man sich weiter Hoffnungen auf den Aufstieg in die Dritte Liga machen möchte.

Aber Vorsicht: Die Begegnung gegen den Weidener HC auf die leichte Schulter zu nehmen, könnte fatale Folgen haben. Die beiden jüngsten Niederlagen gegen MTV Dinslaken und SG Langenfeld dürften warnende Beispiele genug sein. „Ich hoffe doch mal, dass meine Jungs die richtigen Lehren aus diesen Partien gezogen haben. In der Liga reichen keine 80 oder 90 Prozent, um ein Spiel zu gewinnen“, sagt ATV-Trainer Nils Wallrath.

Die Gastgeber konnten am vergangenen Spieltag ein dickes Ausrufezeichen setzen. Das prestigeträchtige Duell beim Lokalrivalen BTB Aachen entschied die Mannschaft mit 28:20 für sich und lieferte dabei die beste Saisonleistung. „Ich habe mir das Spiel am Bildschirm angeschaut“, so Wallrath. „Weiden hat eine blitzsaubere Leistung gezeigt, an der es kaum was zu mäkeln gab. Aber wir orientieren uns wie immer nicht an der Spielweise des Gegners, sondern konzentrieren uns auf unser eigenes Spiel.“

Was Wallrath damit meint, dürften mittlerweile nicht nur die Anhänger des TV Aldekerk wissen: 180 PS auf die Platte bringen, bis das Parkett schmort. „Ich bin schon der Meinung, dass uns kaum eine Mannschaft bremsen kann, wenn wir den Attacke-Modus wählen und in unser Tempospiel kommen.“