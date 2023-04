Einmaliger Triumph TV Aldekerk feiert seine Meister-Mädchen

Rund 1.400 Zuschauer in der Vogteihalle an den beiden Spieltagen hatten für die acht besten C-Jugend-Handballmannschaften des Landes einen nahezu perfekten Rahmen geboten. Die beteiligten Teams der beiden Final-Four-Turniere dankten es mit hochklassigen und größtenteils engen Spielen. In den Halbfinalspielen am Samstag setzte sich bei den Jungen zunächst die Bonner JSG gegen die SG Menden Sauerland Wölfe durch, ehe Bayer Dormagen gegen ASV Hamm-Westfalen die Oberhand behielt. Bei den Mädchen sorgte Borussia Dortmund mit einem 47:26 gegen die HSG Marienheide/Müllenbach für den höchsten Sieg des gesamten Turniers, Aldekerk gewann deutlich mit 34:23 gegen den VfL Herford.