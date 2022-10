Dritte Handball-Liga : Der TV Aldekerk siegt einfach weiter

Urgewalt: Jonas Mumme (grünes Trikot) war mit neun Toren erfolgreichster Werfer und hatte großen Anteil an Saisonsieg Nummer fünf. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken Der Aufsteiger demonstriert mit einem 35:20 beim TSV GWD Minden II einmal mehr eindrucksvoll seine Stärke. Die Mannschaft hat schon 10:2-Punkte auf ihrem Konto, bleibt aber auf dem Teppich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Himmelberg

Partystimmung in Ostwestfalen. Den Anhängern des Handball-Drittligisten TV Aldekerk ist mittlerweile kein Weg mehr zu weit, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Rund 30 Fans der Grün-Weißen legten am Samstag insgesamt knapp 500 Kilometer im Bus zurück. Der Ausflug hat wieder einmal so richtig Spaß gemacht. Bei der zweiten Mannschaft des Bundesligisten TSV GWD Minden demonstrierte der Aufsteiger vom Niederrhein einmal mehr seine Klasse und machte mit einem 35:20 (17:11) den höchsten Saisonsieg perfekt. „Momentan stimmt einfach alles. Unsere Fans haben während des gesamten Spiels alles gegeben. Das beflügelt die Mannschaft natürlich enorm“, bedankte sich Co-Trainer Frank Fünders nach dem beeindruckenden Auftritt für die Unterstützung von der Tribüne.

Nach dem fünften Sieg im sechsten Anlauf steht längst fest: Bei der Erfolgsserie des Neulings handelt es sich längst nicht mehr um eine Momentaufnahme. 10:2-Punkte, Platz drei: Tabellen lügen bekanntlich nicht. Trotz dieser Traum-Bilanz, mit der vor dem Start rund um die Vogteihalle auch die kühnsten Optimisten nicht gerechnet hatten, bleibt der TV Aldekerk auf dem Teppich. Frank Fünders präsentiert eine einfache Rechnung: „Es gibt wahrscheinlich vier Absteiger. Nur auf Platz zehn ist man am Saisonende in jedem Fall auf der sicheren Seite. Das bleibt unser Ziel, das wir noch lange nicht erreicht haben.“

Immerhin macht die Mannschaft einen großen Schritt nach dem anderen dorthin. In der traditionsreichen Halle, in der Grün-Weiß Dankersen in den 70er Jahren seine größten Erfolge feierte, bestimmte der TV Aldekerk von Beginn an das Geschehen auf dem Parkett. Angetrieben von Jonas Mumme lagen die Gäste nach acht Minuten mit 5:1 vorne. Die junge Mannschaft des aktuellen Tabellenletzten – einige Talente bringen Bundesliga-Erfahrung mit – biss sich an der starken Abwehr des Neulings während des gesamten Spiels die Zähne aus. „In der Defensive haben wir 60 Minuten erstklassige Arbeit geleistet. Ich hebe nur ungern einen Spieler hervor, aber Roman Grützner hat auf der vorgezogenen Position eine Top-Leistung geliefert. Und die Torhüter Paul Keutmann und Joscha Schoemackers haben alles gehalten, was es zu halten gab“, sagte Fünders.

Nur in Sachen Chancenverwertung leistete sich der TV Aldekerk in Halbzeit eins eine kurze Schwächephase. Der über weite Strecken überforderte Gegner kam deshalb bis zur 20. Minute auf 7:9 heran. Doch die Überraschungs-Mannschaft aus Kerken hatte kein gesteigertes Interesse daran, unnötig Spannung aufkommen zu lassen. Bis zur Pause verschafften sich die Grün-Weißen einen Sechs-Tore-Vorsprung. Damit war die Begegnung praktisch schon entschieden. Der TV Aldekerk blieb in der zweiten Halbzeit konsequent am Drücker und baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Frank Fünders kennt das Erfolgsgeheimnis: „Das war erneut eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir kommen komplett über das Team und nicht über herausragende Einzelspieler. Deshalb sind wir für unsere Gegner enorm schwer auszurechnen.“

Mit dem Kantersieg in Minden-Dankersen hat sich der TV Aldekerk erfolgreich in die zweiwöchige Pause verabschiedet – unter anderen genießt jetzt Spielertrainer Tim Gentges erst einmal einen Kurzurlaub. „Mit den Spielern, die noch zu Hause sind, werden wir in der nächsten Woche nur ganz locker trainieren, um etwas in Bewegung zu bleiben“, so Fünders. Weiter im Programm geht’s am Samstag, 22. Oktober, mit dem Heimspiel gegen das Team Handball Lippe II, das momentan mit 4:8-Punkten Rang neun belegt. Bei dieser Gelegenheit soll die Aldekerker Eichhörnchen-Methode in Sachen Klassenerhalt fortgesetzt werden. „Dieses Spiel möchten wir nach Möglichkeit auch noch gewinnen. Im November warten die Hochkaräter der Liga auf uns. Dann müssen wir wahrscheinlich Lehrgeld zahlen“, sagt Fünders.