Dritte Handball-Liga Der TV Aldekerk bleibt über dem Strich

So sieht die Konstellation vor dem letzten Spieltag aus: Der TV Aldekerk geht mit 20:38-Punkten von Rang 13 aus ins Rennen, der in der Endabrechnung die Rettung bedeutet. Dahinter folgt der TV Homburg (19:39), der zum Abschluss gegen den TuS Ferndorf chancenlos sein dürfte. Das Aldekerker Heimspiel gegen den Longericher SC beginnt am kommenden Samstag um 19.30 Uhr. Wahrscheinlich werden die Fans zu diesem Zeitpunkt wissen, ob sie sich auf einen entspannten Handball-Abend freuen dürfen. Das ist dann der Fall, wenn der Vorletzte TuS Dansenberg (18:40-Punkte), der mit einem 25:23 gegen den TV Gelnhausen seine Chance auf den Klassenerhalt gewahrt hat, bei der HSG Hanau nicht gewinnt. Dieses Spiel wird bereits um 18 Uhr angepfiffen. Sollte die Nachricht von einem Dansenberger Sieg in der Vogteihalle eintreffen, wird’s brenzlig. Wegen des direkten Vergleichs, der an den Verfolger aus Kaiserslautern geht, würde eine Niederlage gegen Longerich den Abstieg bedeuten.