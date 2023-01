Dritte Handball-Liga Der Klassenerhalt ist wohl schon perfekt

Die Anspannung vor der richtungweisenden Begegnung war den Männern in den grün-weißen Jerseys deutlich anzumerken. Der ATV-Motor hatte zu Beginn der Partie und in weiten Phasen der ersten Halbzeit einige Fehlzündungen – es ruckelte und rumpelte an einigen Stellen. Nach sechs Minuten und einem Spielstand von 4:4 zogen die Gäste erstmals davon – in der 13. Minute traf Thomas Plhak zum 9:6. Gleichzeitig erhielten die Gastgeber eine Zwei-Minuten-Strafe. Doch statt die Chance zu nutzen, die Führung auszubauen, kassierte der ATV zwei Treffer in Unterzahl und geriet schließlich mit 13:14 (26.) und 14:15 (28.) ins Hintertreffen. Beim Stand von 15:15 wurden die Seiten gewechselt.