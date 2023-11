Handball-Bundesliga der A-Juniorinnen TV Aldekerk wahrt die kleine Chance

Die Nervosität war beiden Mannschaften vom Anwurf an deutlich anzumerken. Auf beiden Seiten wechselten sich technische Fehler und Ballverluste mit erfolgreichen Aktionen ab, so dass keine Mannschaft sich wirkliche Vorteile erspielen konnte. Die Aldekerkerinnen ließen im ersten Durchgang auch zu viele gute Tormöglichkeiten ungenutzt und mussten mit einem Tor Rückstand in die Pause gehen. Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs hatten die Gäste zunächst noch die Nase vorn. Doch mit zunehmender Spieldauer gewann die Aldekerker Defensive immer mehr an Sicherheit. Zudem wurde Torhüterin Janne Bräuer unübersehbar zum Faktor, vernagelte zeitweise ihren Kasten und brachte die Mainzer Angreiferinnen, die eine Viertelstunde vor dem Abpfiff noch mit zwei Toren in Front gelegen hatten, mit ihren sehenswerten Paraden schier zur Verzweiflung.