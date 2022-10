Dritte Handball-Liga der Frauen : TV Aldekerk gewinnt den Spitzenspiel-Krimi

Kerken Der ATV verbessert sich mit einem 24:23 bei der SG Kirchhof auf den zweiten Tabellenplatz. Emma Molderings erzielt kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer.

Fortan sahen die Zuschauer eine spannende Partie, in der die Aldekerkerinnen meist einen Schritt voraus waren, den Gegner jedoch nicht abschütteln konnten. Vor allem in der Defensive wussten beide Teams zu gefallen. Um jeden Zentimeter wurde verbissen gekämpft. Wenige Minuten vor dem Abpfiff schien das Spiel aus Aldekerker Sicht zu kippen, als die Gastgeberinnen nach vier Treffern in Serie plötzlich in Front gingen (22:21, 56.). Doch der ATV blieb ruhig und ließ sich vom plötzlichen Rückstand nicht aus der Spur drängen. Emma Molderings war es schließlich, die in einer hektischen Schlussphase der Partie den letzten Treffer setzte und den Weg zum Sieg der Grün-Weißen freimachte. Der letzte Freiwurf der SG Kirchhof blieb in der Mauer hängen und war Startschuss zum Aldekerker Siegertänzchen. Zum Ausruhen bleibt nicht viel Zeit. Denn schon am Mittwochabend steht in der Vogteihalle mit dem Pokalspiel gegen den Bundesligisten Thüringer HC ein Saison-Höhepunkt auf dem Programm.