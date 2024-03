Dritte Handball-Liga „So schnell wird man uns nicht los“

Wenn 600 Menschen stehend in der Halle skandieren, wer hier regiert und drei Minuten später 20 erwachsene Männer in schweißnassen grünen Trikots zum Zillertaler Hochzeitsmarsch ausgelassen vor Freunde im Kreis hüpfen, dann weiß der eingefleischte Handball-Fan des TV Aldekerk, was gerade passiert ist. In einem begeisternden Spiel mit einer nahezu perfekten Darbietung besiegte der Drittligist vollkommen überraschend die HSG Hanau, die in der vergangenen Saison Meister in der Süd-West-Staffel geworden war, auch in dieser Höhe verdient mit 32:26 (15:11).