Wichtiger Sieg im Kellerduell TV Aldekerk ist nicht mehr Schlusslicht

„Natürlich lastete ein Druck auf der Mannschaft, aber dem haben wir standgehalten“, sagte der Trainer. „Es hat alles gepasst. Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und uns endlich mal für unserer Einsatz belohnt. Es war eine äußerst disziplinierte Leistung meiner Mannschaft. Trotzdem möchte ich Maxi Tobae lobend erwähnen, der am Kreis alles reingemacht und leidenschaftlich in der Abwehr gearbeitet hat. Ich hoffe, wir können die gute Form bis Weihnachten konservieren und noch ein paar Punkte holen.“ Mit zehn Treffern war Rechtsaußen Thomas Plhak erfolgreichster Werfer in Reihen des TV Aldekerk. „Jeder hat sein Optimum erreicht. Nur so können wir gewinnen. Wir haben in den ganzen Wochen intensiv und mit viel Spaß trainiert. Die Stimmung ist zu keinem Zeitpunkt gekippt und so werden wir auch weitermachen“, sagte Plhak.