Dritte Handball-Liga  Jetzt muss der erste Saisonsieg her

In der vergangenen Saison gewann der TV Homburg die Meisterschaft in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ungeschlagen mit 58:2-Punkten. In 30 Spielen erzielte die Mannschaft beeindruckende 1006 Treffer. Prominentester Spieler in Reihen der Gäste ist der 29-jährige Yves Kunkel. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler blickt auf fünf A-Länderspiele und neun Jahre als Spieler in der Bundesliga zurück. Zuletzt spielte er vier Jahre gemeinsam mit dem in Stenden aufgewachsenen Julius Kühn bei MT Melsungen. 2022 beendete er aus privaten Gründen seine Bundesliga-Karriere und schloss sich dem TV Homburg an.