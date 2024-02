Dritte Handball-Liga Eine Woche voller Hiobsbotschaften

Insgesamt reist der TV Aldekerk am Samstag unter äußerst schwierigen Vorzeichen nach Kaiserslautern. Dort wird um 20 Uhr das Kellerduell beim punktgleichen Drittletzten TuS Dansenberg angepfiffen. An das Hinspiel in der Vogteihalle werden sich viele Anhänger der Grün-Weißen noch gut erinnern können. Nach einer desolaten ersten Halbzeit lag der Gastgeber zur Pause mit 14:23 zurück, startete danach aber eine bemerkenswerte Aufholjagd. Unter dem Strich sprang eine bittere 29:31-Niederlage heraus. Das Team aus der Pfalz, vor der Pause noch in allen Belangen überlegen, machte damals erst wenige Sekunden vor Schluss den Deckel drauf. In Sachen Taktik lässt sich Gentges vor dem wichtigen Spiel nicht in die Karten schauen. Vor zwei Wochen hatte die Mannschaft in Ludwigshafen im Angriff konsequent auf Überzahl gesetzt und auf diese Weise mit 27:24 bei der mHSG Friesenheim-Hochdorf II gewonnen. Sollte sich das Trainer-Team erneut für diese „Harakiri-Variante“ entscheiden, spielen Jonas Mumme und Maxi Tobae, der gerade seine Zusage für eine weitere Saison im grün-weißen Trikot gegeben hat, am Kreis eine ganz wichtige Rolle.