Handball : 26:36 – ein Debakel zum Saisonauftakt

Kerken Handball-Regionalliga: Der TV Aldekerk hält beim Titelaspiranten TV Korschenbroich nur in der Anfangsphase mit und gerät letztlich unter die Räder. Schwache Torhüter, Pech im Abschluss. Jetzt geht’s am Sonntag zum OSC Rheinhausen.

Den Start in die neue Saison der Handball-Regionalliga dürfte sich der TV Aldekerk ganz anders vorgestellt haben. Zwar hatte der Spielplan gleich einmal ein Gastspiel beim Titelaspiranten TV Korschenbroich vorgesehen. Doch nach den Leistungen in der Vorbereitung hatte sich der ATV durchaus Chancen ausgerechnet, etwas Zählbares mitnehmen zu können. Unter dem Strich sprang allerdings eine 26:36 (14:21)-Niederlage heraus – aus Aldekerker Sicht mehr als ernüchternd.

In der Pause schworen sich die Aldekerker darauf ein, über den Kampf zurück ins Spiel zu finden. Doch eher das Gegenteil war der Fall. Gleich nach Wiederanpfiff erzielte das Team von TVK-Trainer Dirk Wolf in Unterzahl zwei Treffer, die Führung wuchs auf teilweise elf Tore an. Und wenn es nicht richtig läuft, kommt meistens auch noch Pech in Form von mehreren Schüssen gegen das Torgestänge hinzu, die sich zusätzlich negativ auf die Moral der Gäste auswirkten.

Die Korschenbroicher blieben zielstrebig ihrer Linie treu, ließen nichts mehr anbrennen und behaupteten ihren Zehn-Tore-Vorsprung. In den Schlussminuten verhinderte Joscha Schoemackers im Tor des ATV ein noch deutlicheres Ergebnis. Thema Torhüter: Wallrath lobte in der Vorbereitung die Leistungen seiner Torleute und sprach völlig zu Recht davon, kein Problem auf dieser Position zu haben. Am Samstag hatten beide Keeper, Joscha Schoemackers und Paul Keutmann, einen rabenschwarzen Tag erwischt, an dem sie kaum mal die Finger an den Ball bekamen. Ein entscheidendes Manko, auf das auch der gegnerische Trainer hinwies und dabei die herausragende Leistung des eigenen Keepers Felix Krüger hervorhob.