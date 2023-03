Höchste Saisonniederlage Der Meister erteilt eine Lehrstunde

Die enorme Belastung der vergangenen Wochen ist nicht spurlos am Aufsteiger vorübergegangen. Der TV Aldekerk hatte sich bereits sechs Spieltage vor Saisonende den angestrebten Klassenerhalt gesichert und anschließend das „Derby des Jahres“ in der ausverkauften Yayla-Arena gegen den Tabellenzweiten HSG Krefeld bestritten. Die Gentges-Truppe hat in der bisherigen Spielzeit auf der ganzen Linie geglänzt und für Furore gesorgt – nicht ohne Grund ist das letzte Saisonspiel am 1. April in der heimischen Vogteihalle gegen die Bergischen Panther schon jetzt restlos ausverkauft.