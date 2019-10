Handball : Handball-Drittligist TV Aldekerk setzt sich an der Tabellenspitze fest

Aldekerk Dritte Handball-Liga der Frauen: TV Aldekerk – 1. FC Köln 22:18 (8:10). Im Sport ist es oftmals genau wie in der Wirtschaft auch. Da zählen Fakten und das, was unter dem Strich übrig bleibt.

Dass die Hausherrinnen nach 60 Spielminuten weiterhin das einzig verlustpunktfrei Team der Dritten Liga sind, kann man nicht anders bezeichnen als eine schwere Geburt. Vor rund 350 Zuschauern, die den Hallenbesuch am verregneten Feiertag gewählt hatten, gab es zunächst zwei solide Abwehrbollwerke zu sehen, an denen sich die Angriffsreihen in unschöner Regelmäßigkeit die Zähen ausbissen. Beide Mannschaften verteidigten offensiv, so dass von Spielfluss wenig zu sehen war. Wenn der Ball dann doch einmal fehlerfrei bis zum Abschluss vor das Tor getragen wurde, standen auf beiden Seiten wirklich gute Schlussleute, die den Torerfolg effektiv zu verhindern wussten. „Wir hatten im ersten Durchgang eine miserable Trefferquote“, gab ATV-Trainerin Yvonne nach dem Abpfiff zu. Begleitet von zwei Schiedsrichterinnen, die mit ihren merkwürdigen Entscheidungen oftmals für Verblüffung sorgten, dümpelte das Spiel so der Pause entgegen. „Zum Glück haben wir nach der Pause die Kurve noch so halbwegs bekommen“, sagte Fillgert nach dem Abpfiff. Ihre mutige Entscheidung, die gut haltende Nadja Leuf aus dem Tor zu nehmen, war nicht falsch, denn Tugce Cengiz hielt keinen Deut schlechter.