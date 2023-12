Dritte Handball-Liga der Frauen Spitzenreiter gibt sich beim Abstiegskandidaten keine Blöße

Trainer René Baude nahm sofort die nötigen Umstellungen in Angriff und Abwehr vor. Im Tor hielt Debütantin Hannah Zollitsch aus der eigenen Jugend ihrem Team den Rücken frei und zeichnete sich mit wichtigen Paraden aus. Zehn Minuten vor dem Abpfiff lag der Tabellenführer wieder mit 24:19 vorne. Der Rest war Formsache. Tine Hinz setzte in der Schlussphase im rechten Rückraum Akzente. Der TV Aldekerk beendete den Auftritt in der Sporthalle Sahlkamp ganz souverän und hatte am Ende auch in der Höhe verdient mit 28:21 die Nase vorn. „Hannover hat 60 Minuten lang eine kämpferische Einstellung an den Tag gelegt, die es uns nicht immer leicht gemacht hat“, so Baude. „Wir haben uns nicht aus dem Konzept bringen lassen und nehmen die zwei Punkte verdient mit nach Hause.“