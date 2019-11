Handball : Das Motto: Erst zittern, dann tanzen

Pia Kühn und ihre Mitspielerinnen brachten bereits den sechsten Saisonsieg unter Dach und Fach und grüßen weiter vom Platz an der Sonne. Foto: Evers, Gottfried (eve)

ALDEKERK Dritte Handball-Liga der Frauen: TV Aldekerk – TSV Bayer 04 Leverkusen 30:29 (17:16). Die Zuschauer in der Vogteihalle sehen eine packende Partie. Der Tabellenführer übersteht mit dem Glück des Tüchtigen eine heikle Schlussphase.

Die Drittliga-Partie in der Vogteihalle hielt, was sie im Vorfeld versprochen hatte. Tempo, Spannung und jede Menge Tore sorgten für eine kurzweilige Unterhaltung. Die Gastgeberinnen tanzten nach 60 Minuten als glücklicher Sieger im Kreis und durften sich von den Fans auf den Rängen als Tabellenführer feiern lassen.

„Ich hätte heute wirklich gerne etwas Zählbares mitgenommen“, sagte Leverkusens Trainer Jörg Hermes nach dem Abpfiff. „Mit der Leistung meines Teams bin ich nicht unzufrieden, aber der ATV war über die gesamte Spieldauer das konstantere Team. Meine junge Mannschaft war in der entscheidenden Schlussphase einfach nicht abgebrührt genug.“

Speziell zu Beginn des Spiels waren die „Werkselfen“ aus Leverkusen noch voll auf der Höhe. In den Anfangsminuten entwickelte sich ein munteres Torewerfen. Beide Mannschaften waren sich offenbar darüber einig, dass Handball auch ohne Defensivarbeit klappen kann. Und weil auch die Torhüterinnen auf beiden Seiten an diesem Abend kaum eine Rolle spielten, fielen die Tore zunächst wie am Fließband.