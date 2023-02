Dritte Handball-Liga Ein Ausrutscher sollte eigentlich reichen

Nach Augustdorf im Kreis Lippe, am Fuße des Teutoburger Waldes gelegen, führt die Reise des TV Aldekerk zum nächsten Auswärtsspiel. Dort trägt das Team Handball Lippe II, die Reserve des Bundesligisten TBV Lemgo, in der Wineo-Arena mit einem Fassungsvermögen von bis zu 1200 Zuschauern seine Heimspiele aus. So voll wird’s wahrscheinlich allerdings nicht, wenn die Grün-Weißen am Samstag ab 18 Uhr ihren zweiten Matchball im Kampf um den Klassenerhalt verwandeln wollen. Eine Woche nach dem 37:38 gegen den designierten Absteiger TSV Minden II soll der nächste Ausrutscher unbedingt vermieden werden.