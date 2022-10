Dritte Handball-Liga : Kluge Taktik, unnötige Niederlage

Fabian Küsters tat sich am Samstagabend als erfolgreichster Werfer und bester Spieler im Trikot des TV Aldekerk hervor. Foto: Heinz Spütz

Kerken Wenn das kein gutes Zeichen ist. Aufsteiger TV Aldekerk ärgert sich mittlerweile auch, wenn er bei einem Spitzenteam wie dem TuS Spenge verliert (23:27). Dienstag stellt sich Tabellenführer HSG Krefeld in der Vogteihalle vor.

Da war mehr drin. Mit einer normalen Angriffsleistung hätte Handball-Drittligist TV Aldekerk am Samstagabend in Ostwestfalen durchaus für die nächste Überraschung sorgen können. So jedoch kassierte der Aufsteiger eine vermeidbare Niederlage, die am Ende mit 23:27 (10:8) zu deutlich ausfiel.

Spielertrainer Tim Gentges hatte im Vorfeld eine ausgesprochen kluge Taktik gewählt, die dem favorisierten Gastgeber erhebliche Probleme bereitete. Er ließ seine Mannschaft mit dem vorgezogenen Roman Grützner gegen die starken Rückraumschützen des TuS verteidigen und zog der Offensivabteilung der Hausherren damit früh den Zahn. „Das war überragend“, schwärmte Gentges nach dem Abpfiff von der Defensivleistung seines Teams. „Wir waren beweglich und aggressiv und haben kaum etwas zugelassen.“

Spenge zeigte sich beeindruckt und verunsichert, produzierte Fehler und Fehlwürfe und fand zunächst überhaupt nicht zu seinem Spiel. Allerdings versäumten es die Aldekerker, die als Tabellendritter mit dem entsprechenden Selbstvertrauen angereist waren, Profit aus der Lage zu ziehen. Die Grün-Weißen, die ab der dritten Minute schon auf den am Knie verletzen Christopher Tebyl verzichten mussten, passten sich nahtlos an und legten eine Fehlerquote auf das Parkett, die normal auch für drei Spiele gereicht hätte. „Wenn wir nur die Hälfte der Fehler gemacht hätten, gehen wir mit einem Vorsprung von fünf oder sechs Toren in die zweite Halbzeit“, so Gentges. „Dann sieht das Spiel schon ganz anders aus.“

Wer nach dem Seitenwechsel auf Besserung gehofft hatte, wurde bitter enttäuscht. Beide Mannschaften servierten weiterhin spielerische Magerkost und enttäuschten im Vorwärtsgang. Es sah über weite Strecken nach einer Punkteteilung aus, weil offenbar kein Team die Geschenke annehmen wollte, die der Gegner auf dem Silbertablett präsentiert hatte. Erst wenige Minuten vor dem Ende schlug das Pendel zu Gunsten des Gastgebers auf. Fabian Küsters, an diesem Abend bester Mann im grünen Aldekerker Trikot, hatte noch einmal zum 22:23 verkürzt, ehe die Gastgeber plötzlich etwas überraschend die Schlagzahl deutlich erhöhten.

„Uns haben heute sieben Minuten zum Sieg gereicht“, sagte TuS-Trainer Heiko Holtmann nach dem Abpfiff. Seine Mannschaft nutzte die Gunst der Stunde, die wenigen Lücken in der Aldekerker Hintermannschaft und machte die entscheidenden Tore. Unter dem Strich sprang ein Resultat heraus, das dem Spielverlauf nicht gerecht wird.

„Die Leistung heute macht dennoch insgesamt Mut“, sagte Gentges mit Blick auf das Topspiel gegen Tabellenführer HSG Krefeld, das am Dienstag (Allerheiligen) um 18 Uhr in der Vogteihalle beginnt. Die Karten für dieses Duell waren schon kurz nach dem Vorverkaufsstart vergriffen. „Wir wollen trotz unserer Personalsorgen wieder geilen Handball zeigen und dem Favoriten Paroli bieten, so gut es geht.“