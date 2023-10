Dritte Handball-Liga Der Klassenerhalt rückt in weite Ferne

Es kommt selten vor, dass Gentges nach dem Spiel im Interview mit Medienvertretern nach Worten suchen muss. Doch am Samstagabend war es der Fall, zu tief saß die Enttäuschung. Statt wie in den vergangenen Wochen gebetsmühlenartig die positiven Seiten seiner Mannschaft und die Ligatauglichkeit zu beschwören, nannte er nun das Problem beim Namen: „Auf einigen Positionen sind wir ganz einfach zu schwach für diese Liga besetzt. Und es wird verdammt schwer, in dieser Konstellation überhaupt noch ein Spiel in dieser Staffel zu gewinnen. Wille und Leidenschaft sind da, die Mannschaft zerreißt sich, keine Frage. Wir versuchen die ganze Zeit, die Effektivität auf bestimmten Positionen zu verbessern, aber ohne Erfolg.“