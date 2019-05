Handball : ATV auf dem Weg in die Bundesliga

Aldekerk Die weibliche A-Jugend startet am Wochenende mit zwei Qualifikationsspielen.

Am Wochenende startet die weibliche A-Jugend des TV Aldekerk mit den ersten beiden von insgesamt vier Spielen in die Qualifikation zur Bundesliga. In der Fünfergruppe wird sich der Erstplatzierte direkt für das Oberhaus in der Saison 2019/2020 qualifizieren, die nächsten drei können sich am 6./7. Juni noch über ein weiteres Qualifikationsturnier in die Teilnehmerliste eintragen. Trainer René Baude sieht sein Team gut vorbereitet und hat den Anspruch, über den ersten Platz die direkte Qualifikation zu schaffen. Der erfahrene Jugendcoach weiß aber auch um die Stärke der gegnerischen Mannschaften in der NRW-Gruppe.