Handball-Bundesliga der A-Juniorinnen TV Aldekerk droht Aus in der Vorrunde

Der Einzug in die Zwischenrunde der Handball-Bundesliga der A-Juniorinnen ist für den TV Aldekerk schon am ersten Spieltag der Vorrunde in weite Ferne gerückt. Die Mannschaft hatte am Sonntag im eventuell schon entscheidenden Duell um Platz zwei der Gruppe 6 mit 30:33 (13:16) beim Nachwuchs des VfL Oldenburg das Nachsehen. Denn das Ergebnis aus dem Parallelspiel, in dem der Gruppenfavorit die wahrscheinlich schwächste Mannschaft im Quartett förmlich auseinandernahm, bricht Bände. Die A-Juniorinnen der HSG Blomberg-Lippe unterstrichen ihre Ambitionen in der laufenden Saison eindrucksvoll mit einem 51:20-Erfolg bei der DJK Budenheim aus Mainz.