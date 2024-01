ATV-Nachwuchs verpasst Qualifikation Handball-Bundesliga: TV Aldekerk muss den Umweg nehmen

Trainer Justin Lindner musste nach dem Abpfiff erst einmal tief durchatmen. „Wir haben über 60 Minuten einfach zu viele vermeidbare Fehler produziert“, sagte er nach dem 30:36 (15:19) der A-Juniorinnen des TV Aldekerk gegen den Nachwuchs des Bergischen HC. „Gegen einen gut aufgelegten BHC kann man so nicht gewinnen, die Niederlage geht in Ordnung.“ Die Chance auf den Gruppensieg im Pokalwettbewerb, der die vorzeitige Qualifikation für die nächste Bundesliga-Saison bedeutet hätte, ist damit bereits dahin. Die Grün-Weißen können ihr Ziel aber immer noch in einer Ausscheidungsrunde erreichen.