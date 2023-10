Saisonauftakt für Handball-Talente Der TV Aldekerk startet ins neue Abenteuer Bundesliga

Die neue Saison in der Handball-Bundesliga der A-Juniorinnen ist für den TV Aldekerk mit einigen Fragezeichen verbunden. Lya Stolzenberg, Leah Wulf und die beiden Torhüterinnen Janne Bräuer und Hannah Zollitsch haben bereits Erfahrungen in der höchsten deutschen Nachwuchs-Spielklasse gesammelt. Aus der näheren Umgebung kommen viele Neuzugänge, die erst noch als Mannschaft zusammen- und in die Liga hineinwachsen müssen. Dazu gesellen sich talentierte Aldekerker Eigengewächse wie Tonya Steeger oder Laura Mirbach, die den insgesamt 21-köpfigen Kader komplettieren.