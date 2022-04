Vereine und Verbände : Fußball-Kreis: Richard Peters scheitert mit Gegenkandidatur

Edgar Borgmann vertritt die Interessen der Kicker im Kreis. Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit am Amtsgericht Geldern kennt er sich mit Papierkram bestens aus. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kreis Kleve/Kevelaer Edgar Borgmann bleibt Vorsitzender des Kreises Kleve/Geldern. Der bisherige Geschäftsführer hatte sich überraschend ebenfalls zur Wahl gestellt.

Wie gut, dass es wieder Präsenzveranstaltungen gibt. Ein Paukenschlag der Sorte, für den Richard Peters, bisheriger Geschäftsführer des Fußball-Kreises Kleve/Geldern, am Montag beim Kreistag im Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus sorgte, ist jedenfalls in virtuellen Teamsitzungen am heimischen PC nur schwer vorstellbar.