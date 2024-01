Markus Müller „Bis zum Schluss gebe ich alles für den SV Straelen“

Markus Müller hat in der laufenden Saison noch einmal allen gezeigt, was er drauf hat. Der inzwischen 35-jährige Angreifer hat großen Anteil daran, dass der SV Straelen in der Fußball-Oberliga eine sehr gute Rolle spielt und sich als Tabellendritter in die Winterpause verabschiedet hat. Im Sommer wird sich der ehemalige Profi (unter anderen Erzgebirge Aue, SV Babelsberg und Kickers Offenbach) von der Römerstraße verabschieden und sich wieder auf seine Trainer-Laufbahn konzentrieren. Müller, der in der abgelaufenen Spielzeit mit dem TSV Wachtendonk-Wankum den Abstieg aus der Landesliga nicht verhindern konnte, übernimmt den Bezirksligisten TuRa Brüggen.