Meisterschaft des TTC Straelen/Wachtendonk : Philip van Geelen gewinnt zum dritten Mal die Meisterschüssel

Der 21-Jährige war bei den Tischtennis-Vereinsmeisterschaften des TTC Straelen/Wachtendonk wieder erfolgreich, ebenso wie die elfjährige Sina Meens.

Ein Wochenende lang kämpften die Tischtennisspieler aller Altersklassen bei den diesjährigen Vereinsmeisterschaften des TTC Straelen/Wachtendonk um Meistertitel und Platzierungen. Die in diesem Jahr zum 39. Mal ausgetragenen Titelkämpfe begannen mit den Konkurrenzen der Erwachsenen, wobei aber auch Jugendliche entsprechend ihrem Leistungsniveau teilnehmen konnten.

In der höchsten Klasse, der A-Klasse, lieferten sich erwartungsgemäß die Akteure aus der ersten Mannschaft des TTC knappe Duelle. Den Sieg fuhr am Ende die junge Garde um Philip van Geelen ein. Der 21-Jährige gewann die Meisterschüssel damit in den vergangenen vier Jahren bereits zum dritten Mal. Er bewies die größte Nervenstärke: „Nach fünf Sätzen zwei Punkte vorn, das reicht“.