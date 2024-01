Tischtennis TTC Straelen/Wachtendonk: Nachwuchs dominiert Titelkämpfe

„Nach den großartigen Leistungen unserer Jugendlichen in der höchsten Westdeutschen Jugendklasse und bei ihren Einsätzen in den Herrenmannschaften ist es keine Überraschung mehr, dass sie ganz vorne landen“. sagte TTC-Vorsitzender Matthias Richter, der dem 16-jährigen Jan Sillekens zum Sieg in der Herren-A-Klasse gratulierte. Der Teenager hatte zunächst im Halbfinale den elffachen Stadtmeister Hermann-Josef Basten mit einem 3:0 ausgeschaltet. Auch im Endspiel gegen Titelverteidiger Noah Botschen setzte sich die Straelener Nachwuchshoffnung ohne Satzverlust durch. Im Doppel behaupteten sich Philip van Geelen und Noah Botschen gegen Hanno Brassart und Hejo Basten.