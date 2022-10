Trendsportart : Neue Kletterwand: TTC Geldern-Veert will hoch hinaus

So könnte die Kletterwand in der Bollwerk-Sporthalle aussehen. Foto: TTC Geldern

Geldern Das Bouldern erobert Geldern. Am Berufskolleg im Nierspark steht ab 2024 ein Kletterturm. Geplant ist auch eine Wand in der Bollwerk-Sporthalle.

Klettern liegt voll im Trend – in ganz Deutschland schießen sogenannte Boulderhallen wie Pilze aus dem Boden. Gut möglich, dass diese Sportart demnächst auch in Geldern Begeisterung auslöst. Der TTC Geldern-Veert lädt in Zusammenarbeit mit dem Friedrich-Spee-Gymnasium für kommenden Freitag, 4. November, um 19 Uhr ins Sporthaus an der Pariser Bahn zu einer Info-Veranstaltung zum Thema Indoor- und Outdoor-Klettern in Geldern ein.

Zunächst wird ein Sportlehrer des Gymnasiums ein Modell einer Kletterwand vorstellen, die an der Kopfseite der Sporthalle am Bollwerk angebracht werden und das Schul- und Breitensport-Angebot in der Stadt bereichern könnte. Anschließend wird der Gelderner Sebastian Röttgermann, selbst begeisterter Kletterkünstler, den Plan eines 14 Meter hohen Kletterturms vorstellen, der in der Nähe der Sporthalle des Berufskollegs im Nierspark aufgebaut werden soll. Im Gegensatz zur Kletterwand ist der Turm bereits in der Finanzplanung des Kreises für das Jahr 2024 verankert. Schulleiter Andreas Boland ist zuversichtlich, dass der Turm in zwei Jahren steht und wird sich dafür einsetzen, dass der Plan eingehalten wird.