Fußball-Bezirksliga : TSV Weeze trauert zwei Punkten nach

Weeze Der abstiegsgefährdete Gastgeber ist im Nachbarschaftsduell mit der DJK Twisteden nach der Pause drückend überlegen, muss sich aber mit einem 0:0 begnügen. Der Angriff bleibt das große Sorgenkind.

So stand auf beiden Seiten nach 90 Minuten die Null. Die DJK durfte zufrieden sein, weil von ihr nach Wiederanpfiff nicht ein Hauch von Torgefahr ausging. „Wir hatten keinen einzigen Torschuss nach der Pause“, so Twistedens Hierling, der wie schon in der Vorwoche erheblich improvisieren musste und sich über Unterstützung aus der zweiten Mannschaft freute, deren Spiel ausgefallen war. Damit hat die DJK weiterhin ein kleines Polster auf die Abstiegsregion, während den TSV Weeze von dieser nur das bessere Torverhältnis trennt. „Umso wichtiger wäre ein Sieg gegen Twisteden gewesen. Aber das müssen wir abhaken und uns auf das nächste Spiel konzentrieren“, sagte Kempkes, der am kommenden Sonntag mit seiner Mannschaft beim Tabellenletzten SV Walbeck zum Abstiegs-Gipfel am Bergsteg antritt.