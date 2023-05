Fußball-Bezirksliga TSV Weeze will den neuen Coach in dieser Woche präsentieren

„Wir hatten enorme Personalprobleme. Dafür hat die Mannschaft es in der Anfangsphase noch gut gemacht. Nach dem 0:1 haben wir dann aber nachgelassen. Man hat deutlich gemerkt, dass die Luft raus war“, sagte Coach Marcel Zalewski, der das Team zum vorerst letzten Mal betreute. Er will sich in der kommenden Saison erst einmal wieder ganz auf den Job als als Co-Trainer beim Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter konzentrieren. „Ich hätte auch in dieser Saison bei keinem anderen Verein als den TSV Weeze ausgeholfen. Das war eine Herzensangelegenheit für mich“, sagte Zalewski.