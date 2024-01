Fußball-Kreisliga A Ferhat Ökce und der TSV Weeze haben große Pläne

Seine Mission: Er sollte den verunsicherten Spielern in erster Linie neues Selbstvertrauen einimpfen – Grundvoraussetzung für Erfolgserlebnisse. Und dieser Plan ist voll aufgegangen. Denn der TSV Weeze hat bislang in 17 Spielen 33 Punkte gesammelt und sich als Tabellendritter in die Winterpause verabschiedet – eine positive Entwicklung, mit der so im Vorfeld nicht unbedingt gerechnet werden konnte. Im neuen Jahr soll der Aufbauprozess in die nächste Runde gehen. Ökce sieht jedenfalls noch Luft nach oben. „Wir haben einige Partien gewonnen, obwohl wir nicht gut gespielt haben. Auf der anderen Seite haben wir uns auch für gute Leistungen auf dem Platz nicht immer belohnt“, sagt der Coach.