Fußball-Bezirksliga : „Das hatte mit Bezirksliga-Niveau nichts zu tun“

Weeze Der TSV Weeze und der SV Rindern trennen sich nach einer schwachen Partie mit 1:1. Beide Trainer nehmen anschließend kein Blatt vor den Mund.

Die Zuschauer im Weezer August-Janßen-Sportzentrum sahen in der Tat eine schwache Partie, in der vor allem in der ersten Halbzeit beim Gastgeber nichts zusammenlief. In den Aktionen des TSV reihte sich ein Fehlpass an den nächsten, auch Standardsituationen brachten nichts ein. Der Gast konnte davon allerdings nur in einer Situation profitieren, als Leon Kadriu, Neuzugang vom 1. FC Kleve, seinen ersten Treffer im neuen Dress erzielte (42.).