Fußball-Bezirksliga : Eine wenig unterhaltsame Nullnummer

Gerechte Punkteteilung: Der TSV Weeze (gelbe Trikots) und der FC Aldekerk agierten in der Offensive zu harmlos. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weeze Fußball-Bezirksliga: Im ersten Meisterschaftsspiel des neuen Jahres blieb bei den Lokalrivalen TSV Weeze und FC Aldekerk noch vieles Stückwerk. Die Zuschauer sahen nur wenige Höhepunkte – folgerichtig endete das Spiel 0:0.

Am Ende des Lokalduells stand die Null auf beiden Seiten. Angesichts der vorangegangenen 90 Spielminuten, die sich der TSV Weeze und der FC Aldekerk geliefert hatten, war dies auch nur konsequent. Beide Torhüter hatten einen durchweg ereignisarmen Nachmittag, Chancen waren hüben wie drüben Mangelware.

Marcel Kempkes, der sich als neuer Coach des TSV Weeze den Klassenerhalt auf seine Fahnen geschrieben hat, war dennoch mit dem Auftaktspiel seiner Mannschaft zufrieden. „Das war ein ordentlicher Beginn, kämpferisch und läuferisch war das, was meine Mannschaft gezeigt hat, ganz in Ordnung“, sagte Kempkes. Ein wichtiger Punktgewinn war es für die Blau-Gelben aus Weeze allemal, denn auch die Mitbewerber im Abstiegskampf konnten am ersten Spieltag im neuen Jahr jeweils einen Zähler einfahren.

In der Anfangsphase hatte der Gastgeber eine der raren Möglichkeiten durch Nick Aengenvoort, der die Führung knapp verpasste. Das war es aber schon in Sachen Torgefährlichkeit in den ersten 45 Minuten, wohlgemerkt auf beiden Seiten. Auch der Gast aus Aldekerk brachte wenig Gefahr vor das Weezer Gehäuse.

Zu Beginn der zweiten 45 Minuten kam dann zumindest kurzzeitig so etwas wie Torgefahr auf. Zunächst scheiterte Aldekerks Torjäger Oliver Martens in aussichtsreicher Position, dann fand Timon Valentin, der aus halbrechter Position aufs Aldekerker Tor schoss, in Schlussmann Andre Holtmanns seinen Meister. Weitere Tormöglichkeiten gab es dann auch in den zweiten 45 Minuten nicht mehr zu sehen. Zwar hatten die Gäste aus Aldekerk nun optisch einige Vorteile, was den Gegner aber vor keine allzu großen Probleme stellte. Zu vieles war auf beiden Seiten noch Stückwerk, häufig fehlte die Präzision beim letzten Ball.

So hatten beide Defensivabteilungen wenig Mühe, die Angriffsaktionen des Gegners zu unterbinden. Am Ende der dann doch recht zähen 90 Minuten waren unter dem Strich alle Beteiligten mit diesem torlosen Unentschieden gut bedient. „Kämpferisch war das sicher in Ordnung, spielerisch gehörte diese Partie allerdings wohl eher zu den schwächeren Vorstellungen. Alles in allem hatte heute keine Mannschaft mehr als einen Punkt verdient“, meinte der Aldekerker Trainer Danny Thönes.

TSV Weeze: Janssen – Aengenvoort, Feddema, Kassler (55. van Husen), Thomas, Winters (70. Pacco), H. Erkis, D. Erkis, Gortmanns, Valentin (80. Thomas), Thüs (75. Ploenes).