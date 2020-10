Fußball : Gerechtes Remis in schwachem Duell

Weeze/Kerken Die Bezirksligisten TSV Weeze und FC Aldekerk trennen sich vor rund 150 Besuchern im August-Janssen-Sportzentrum mit 1:1. Der Gastgeber beendet damit immerhin eine lange Negativserie gegen den Lokalrivalen.

In einem durchwachsenen Nachbarschaftsduell der Fußball-Bezirksliga trennten sich der TSV Weeze und der FC Aldekerk 1:1 (0:1). „Zumindest haben wir das erste Mal seit sieben Spielen nicht gegen Aldekerk verloren“, konnte TSV-Trainer Marcel Zalewski der Punkteteilung zumindest in dieser Hinsicht eine positive Seite abgewinnen. Ansonsten hatten er und sein Kollege Marc Kersjes nicht viel Grund, ihre Mannschaften großartig zu loben.

In der Anfangsphase der Partie suchten beide Kontrahenten vergeblich, das Spiel in den Griff zu bekommen. Beide Teams ließen das nötige Tempo und Ideen im Spielaufbau vermissen. Und so war es nicht verwunderlich, dass die Führung der Gäste nach einem ruhenden Ball fiel. Aus halbrechter Position schlug Jannis Altgen einen Freistoß flach an der Weezer Mauer vorbei. FCA-Spielertrainer Marc Kersjes stand genau richtig und brachte die Gäste nach 14 Minuten in Führung. In der Folge versuchte der TSV Weeze zwar, das Geschehen auf dem Platz unter Kontrolle zu bekommen. Doch die Mannschaft tat sich sehr schwer damit, ein konstruktives Angriffsspiel gegen einen gut gestaffelten Gegner aufzuziehen.