Spenden-Aktion Auf geht’s in den virtuellen Strafraum

Eventuell rollt der Ball schon in der Endphase der laufenden Spielzeit auf Weezer Kunstrasen. In jedem Fall sind in der nächsten Saison die Zeiten vorbei, da die zuständigen Staffelleiter des Fußball-Kreises Kleve/Geldern die Uhr danach stellen konnten, wann die ersten Spielabsagen aus Weeze eintreffen. Das war in der Vergangenheit nicht selten schon dann der Fall, wenn im Spätherbst der erste stärkere Regen einsetzte.