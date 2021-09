Fußball-Bezirksliga : Und plötzlich ist der TSV Weeze Tabellenführer

Weeze Fußball-Bezirksliga: Gastgeber feiert mit dem 2:0 gegen den SV Walbeck dritten Sieg in Folge und belegt Platz eins. Spielerische lassen beide Mannschaften einige Wünsche offen.

Unverhofft kommt oft. Mit einem 2:0 (2:0) gegen den SV Walbeck und damit dem dritten Sieg in Serie hat der TSV Weeze klammheimlich die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga erobert. Danach sah es auf dem Rasenplatz direkt hinter der Turnhalle, der als einziger der drei Plätze vom Schiedsrichter als bespielbar bewertet wurde, allerdings nicht aus.

Sehenswert der zweite Weezer Treffer von Christian Ploenes, der einen langen Ball per Direktabnahme (40.) zur 2:0-Führung einschoss. Zehn Minuten nach der Pause hatte Walbecks Lukas Holla Pech bei einem Freistoß, den Weezes Schlussmann Jendrik Ferdenhert nur mit Mühe festmachen konnte. Christoph Dicks hätte nach einer Stunde die Vorentscheidung herbeiführen können, verzog aber frei stehend. Walbecks Marcel Giesen hatte dann Pech bei einem Lattenschuss. Ab der 81. Minute spielte Walbeck in Unterzahl, der Platzverweis gegen Daniel Mertens war nach einem Foul allerdings eine sehr harte Entscheidung. Auch in Unterzahl gab Walbeck nicht auf, am Ende reichte es aber nicht, um noch einmal heranzukommen.