Lauf-Event für die ganze Familie Weezer Sommerabendlauf führt erstmals durch den Tierpark

Am Freitag, 2. Juni, geht der näcnste Sommerabendlauf über die Bühne, der dann hoffentlich seinen Namen auch verdient. Die Organisatoren haben auf die Wünsche vieler Teilnehmer reagiert und die Strecke etwas verändert. „Wir haben einige verwinkelte Passagen gestrichen. Der Kurs führt nun über die neue Niersbrücke durch den Tierpark“, so Foreman. Ausgangspunkt ist erneut der Vittinghoff-Schell-Park am Weezer Bürgerhaus.