Vereine und Verbände : „Tag des Sports“ mit Tischtennis-Gala

WEEZE Eine Höhepunkt jagt den nächsten: Nach der Sommerabendlauf-Premiere stellen sich am Samstag alle Abteilungen des TSV Weeze vor. Höhepunkt ist der Auftritt der Tischtennis-Legenden Milan Orlowski und Jindrich Pansky.

(RP) 100 Jahre TSV Weeze – 100 Veranstaltungen. Der traditionsreiche Turn- und Spielverein lässt keine Wünsche offen. Soeben erst hat das Organisationsteam die Premiere des Sommerabendlaufs erfolgreich über die Bühne gebracht, da wartet auch schon der nächste Höhepunkt auf die Sportfreunde im Gelderland. Am kommenden Samstag, 6. Juli, steht der große „Tag des Sports“ auf dem Programm. Der Jubilar hat sich wieder allerhand einfallen lassen, um viele Besucher ins August-Janssen-Sportzentrum zu locken und mit einem abwechslungsreichen Programm zu unterhalten. Für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas dabei, so dass alle Gäste auf ihre Kosten kommen sollten.

Und da sich die Besucher das Treiben nicht nur tatenlos anschauen sollen, sind auch diverse Mitmach-Aktionen geplant. Wer sich beispielsweise als Volleyballer versuchen möchte, für den geht es von 11 bis 12 Uhr in den Sand zum „Beachen“. Die Tennisabteilung lädt ab 12.30 Uhr zu einem spaßigen Beachtennisturnier ein. Ab 13 Uhr bietet die Leichtathletik-Abteilung die Gelegenheit zum Probetraining. Kinder sollten schon um 11 Uhr da sein, um an der Miniolympiade teilnehmen zu können.

Der sportliche Höhepunkt des Tages beginnt um 15 Uhr in der Halle. Mit dem dreifachen Europameister Milan Orlowski und dem zweifachen Vizeweltmeister Jindrich Pansky hat der TSV zwei Weltklasse-Tischtennisspieler für einen Auftritt in Weeze gewinnen können. Zunächst treten die beiden Ausnahmekönner gegen die besten TSV-Spieler an, gegen 16 Uhr bringen sie dann in der „lustigsten Tischtennis-Show der Welt“ das Publikum zum Lachen. Dank der Unterstützung von Sponsoren ist der Eintritt frei.