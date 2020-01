Fußball : TSV Weeze verteidigt eigenen Hallen-Cup

Weeze Die Bezirksliga-Kicker des Gastgebers bleiben im gesamten Turnierverlauf ungeschlagen. Im Wettbewerb für zweite Mannschaften ziehen die Blau-Gelben ebenfalls ins Finale ein, verlieren aber gegen SV Grieth.

(him) Bezirksliga-Aufsteiger TSV Weeze hat einige ganz feine Kicker in seinen Reihen. Und die beherrschen in der Regel auch den Tanz auf dem Hallen-Parkett. Bei der traditionellen Turnierserie der Blau-Gelben um den „Weezer Hallen-Cup“ hatte die von Marcel Zalewski trainierte Auswahl des Gastgebers jetzt im Wettbewerb der ersten Mannschaften wie schon im Vorjahr die Nase vorn. Im stark besetzten Teilnehmerfeld blieb der TSV Weeze ungeschlagen und landete in der Endabrechnung verdient auf Platz eins.