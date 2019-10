Fußball : TSV Weeze II feiert Saisonsieg Nummer zehn

Gelderland Fußball-Kreisliga B, Gruppe 2: SV Walbeck II – Viktoria Winnekendonk 0:1 (0:1). Ein frühes Elfmetertor von Alexander Tebart reichte Winnekendonk zum Sieg. „Es war ein gerechter Arbeitssieg.

TSV Weeze II – TSV Wachtendonk-Wankum II 1:0 (0:0) . Das Spitzenspiel entschied der Tabellenführer aus Weeze mit dem nötigen Glück des Tüchtigen für sich. „Es war ein ausgeglichenes Spiel zweier guter Mannschaften. In solchen Spielen entscheiden dann wenige Szenen“, betonte Weezes Trainer Christoph Tönnißen. Solch eine Szene nutzte Ron Koenen in der Schlussphase zum entscheidenden Treffer. „Wir haben mehr fürs Spiel getan, aber Weeze war dann einfach etwas cleverer als wir“, fasste Gäste-Trainer Peter Orlowksi zusammen.

Viktoria Winnekendonk II – SV Sevelen II 2:3 (2:2) . Zwei Mal kam Winnekendonk nach einem Rückstand zurück, musste sich am Ende aber Sevelen geschlagen geben. „Wir haben es versäumt, in der zweiten Halbzeit noch mehr Tore zu schießen, sonst gab es heute nichts zu bemängeln“, freute sich Sevelens Trainer Martin Winkler. Seine Spieler Sven Dyckmanns, Alexander Wieden und Jan Kandel sorgten für den Gäste-Erfolg. Für Winnekendonk schossen Gaven Wrobel und Nils Scharf die Tore.

Kevelaerer SV II – DJK Labbeck-Uedemerbruch 14:4 (4:2) . „In der zweiten Halbzeit waren wir vorne sehr zielstrebig, hinten aber etwas zu lässig“, erklärte Kevelaers Co-Trainer Dennis Büsen das womöglich torreichste Spiel der Saison. Vier Mal David Brinkhaus, jeweils doppelt Andre Wünsche, Samuel Boateng, Enes Yaman und Philipp Ingenleuf sowie Maximilian Angenlahr und David Holtmann trafen für Kevelaer, für grippegeschwächte Labbecker erzielten zwei Mal Jan-Andre Rütjes, Frederik Schillians und Diadie Diouane die Tore. „Es gibt manchmal einfach so schwarze Tage. Wir müssen dieses Spiel ganz schnell abhaken“, kommentierte DJK-Trainer Dirk Friedhoff.

SC Blau-Weiß Auwel-Holt II – Germania Wemb 1:6 (1:2). Der erste Saisonsieg der Germania aus Wemb war direkt ein ganz deutlicher. „Bei uns hat heute alles gepasst. Man hat von Anfang an gesehen, dass die Mannschaft endlich einmal gewinnen wollte“, freute sich Wembs Trainer Yasar Morgar. Die Spielfreude münzten die Gäste in Treffer durch Rustam Kudratow, Yasar Morgar, Granit Gjikolli, Andy Abraham und doppelt Hakki Erkis um. Für Holt hatte Thore Delbeck zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen. „Wir waren zu inkonsequent in den Zweikämpfen und vor dem Tor“, kritisierte Holts Co-Trainer Jan Niklas Peeters.