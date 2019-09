Fußball : Torjäger Marvin Tüß hält Spitzenreiter TSV Weeze II auf Kurs

Gelderland Fußball-Kreisliga B, Gruppe 2: Eine Woche nach dem 13:0 gegen Germania Wemb begnügt sich der Tabellenführer mit einem 1:0 beim SV Issum.

SV Sevelen II – SC Auwel-Holt II 4:1 (1:0). Die Chancenverwertung war in diesem Spiel der entscheidende Faktor. „Spielerisch war das nicht so viel von uns, aber in den richtigen Situationen sind wir cleverer gewesen“, fasste Sevelens Trainer Martin Winkler zusammen. Das reichte zu vier Treffern durch jeweils zwei Mal Michael Stenmans und Simon Patberg. Für Auwel-Holt erzielte Thomas Draek den Ehrentreffer. „Das war ein verkehrtes Fußballspiel, in dem viel mehr für uns drin war“, betonte Gäste-Trainer Mohamed Benkaddour.

SV Veert – Grün-Weiß Vernum II 9:2 (2:1). Nur eine Halbzeit lang konnte Vernum das Derby noch einigermaßen offen gestalten. Im ersten Durchgang sorgte Simon Elspas für den zwischenzeitlichen Ausgleich, für Veert hatten Jan Aengenvoort und Nico van Bergen getroffen. „In der Pause haben wir uns vorgenommen, mehr zu machen“, berichtete Veerts Trainer Timo Pastoors. Seine Spieler ließen den Worten Taten folgen. Allein Nico van Bergen traf noch vier Mal, Joshua Frenzen, Mike Theunissen und Daniel Kempkens erzielten die weiteren Treffer. „In der zweiten Halbzeit war das gar nichts von uns. Wir haben uns viel zu viele dumme Fehler geleistet“, ärgerte sich Vernums Trainer Dirk Jung.

DJK Labbeck-Uedemerbruch – Sportfreunde Broekhuysen II 2:3 (2:0). „Mit Hängen und Würgen haben wir heute gewonnen“, resümierte Broekhuysens Coach Carsten Schaap. Seine Mannschaft musste nämlich bereits nach 20 Minuten einem 0:2-Rückstand hinterherlaufen, die Labbecker Jan-Andre Rütjes und Kevin van Leyen hatten getroffen. Nach der Pause steigerten sich die Gäste aber, während Labbeck nachließ. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit keinen Zugriff mehr“, erzählte Labbecks Coach Dirk Friedhoff. So drehten Oliver Wefers und zwei Mal Jan Brüx noch die Partie.

Kevelaerer SV II – SV Walbeck II 3:1 (0:1). Kevelaer bleibt Tabellenführer Weeze auf den Fersen, auch wenn eine schwache erste Hälfte beinahe Punkte gekostet hätte. Walbeck ging nämlich durch Markus van Leuven in Front. „Wir haben eine sehr gute erste Hälfte gespielt, in der wir fast nichts zugelassen haben“, sagte Walbecks Co-Trainer Yannik Christiaens. Die Gäste verloren nach der Pause aber den Faden, während Kevelaer stärker wurde und verdient durch Paul Maher und zwei Mal David Brinkhaus die Partie drehte. „Zum Glück sind wir in der zweiten Halbzeit wach geworden“, betonte KSV-Coach Tobias Häntsch.

TSV Nieukerk II – TSV Wachtendonk-Wankum II 2:4 (0:2). Nicht ohne Mühe fuhr Wachtendonk den Sieg am „Aermen Düwel“ ein. „Es gibt immer noch einige Baustellen bei uns“, erzählte Gäste-Trainer Peter Orlowski. Dazu zählen zweifelsohne auch unnötige Abwehrfehler, die Nieukerker Treffer durch Sven Diepers und David Meyers waren aus Wachtendonker Sicht vermeidbar. Erfreulicher für die Gäste waren dagegen die vier eigenen Tore durch Luca Dasbach, Andre Weenen, Julian Kernchen und Patrick Baumgart. „Der Sieg für Wachtendonk ist insgesamt verdient, das Spiel kann in der ersten Halbzeit aber auch anders laufen“, berichtete Nieukerks Trainer Alexander Gubbels.

Concordia Goch – Viktoria Winnekendonk 2:4 (1:3). „Das war eine katastrophale Vorstellung. Wenn du solche Fehler machst, kannst du keinen Punkt holen“, wurde Gochs Trainer Dirk Ernesti nach dem Spiel deutlich. Die Gäste wussten die Gocher Fehler zu nutzen und schossen in Person von Fabian Rasch, Mike Berns und Alexander Tebart schon vor der Pause einen komfortablen Vorsprung raus. Rene Schneider hatte zwischenzeitlich für Concordia verkürzt. Nach der Pause dominierte die Viktoria noch mehr und legte durch Kai Roosen nach. Der Gocher Treffer von Andre Küppers brachte nichts mehr ein. „Wir haben völlig verdient gewonnen und hätten noch mehr Tore schießen können“, resümierte Gäste-Trainer Sebastian Steinhauer.

SV Issum – TSV Weeze II 0:1 (0:1). Nach dem 13:0 der Vorwoche war Weeze diesmal minimalistischer unterwegs. „Issum hat es uns gerade in der ersten Halbzeit schwer gemacht. Insgesamt geht der Sieg aber in Ordnung“, fasste TSV-Trainer Christoph Tönnißen zusammen. Den entscheidenden Treffer steuerte Marvin Tüß bei, in der zweiten Hälfte ließen die Gäste noch einige gute Chancen ungenutzt. „Angesichts unserer Personalnot haben wir uns echt gut verkauft“, war Issums Trainer Tim Knies trotz der Niederlage einigermaßen zufrieden.