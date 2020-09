Fußball : Der TSV Weeze und das Ziel Klassenerhalt 2.0

Weeze Der Bezirksligist will auch im zweiten Jahr in der Klasse nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben.

Erst einmal in der Liga zu bleiben, das ist die Hoffnung, die fast jeder Aufsteiger hat. Dieses Klassenziel hat der TSV Weeze in seinem ersten Jahr in der Fußball-Bezirksliga problemlos erreicht. Der Neuling landete in der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Saison auf dem neunten Tabellenplatz. Für die am Wochenende beginnende Spielzeit hat sich an der Vorgabe wenig geändert. „Nennen wir es einmal Klassenerhalt 2.0 – wir wollen so schnell wie möglich ins ruhige Fahrwasser kommen“, sagt Trainer Marcel Zalewski.