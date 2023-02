Fußball-Bezirksliga TSV Weeze wahrt die Chance auf den Klassenerhalt

Der TSV legte einen Blitzstart hin. Florian Thomas erzielte in der ersten Minute das 1:0, als der Gast nach einer Standardsituation gedanklich noch gar nicht auf dem Platz war. Sechs Minuten später war Günther im direkten Duell mit dem Aldekerker Angreifer Paul Schramm erstmals zur Stelle und verhinderte den Ausgleich. Auf der anderen Seite sorgte Louis Pacco mit einem Doppelschlag (19. und 24.) für die frühe Vorentscheidung. Außerdem war da ja noch Phillip Günther, der Oliver Martens (35.) und Jimmy Altgen (70.) mit seinen Paraden zur Verzweiflung brachte. In der 82. Minute machte Christian Ploenes mit dem Treffer zum 4:0 den Deckel drauf. Während sich das Thema Klassenerhalt damit für den FC Aldekerk bei zwölf Punkten Rückstand auf Rang zwölf erledigt haben dürfte, ist der TSV Weeze wieder voll im Rennen. Am Freitagabend geht’s mit dem Flutlicht-Derby beim Kevelaerer SV weiter – dem aktuellen Tabellenzwölften.