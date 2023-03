Julian Kühn gelingt das Tor des Tages Der TSV Weeze gewinnt das Kellerduell

Der Weezer Trainer Marcel Zalewski, unter dessen Regie das Team aus den letzten fünf Spielen neun Punkte holte, war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. „In so einer Partie geht es um drei Punkte, da kann man nicht schön spielen, das ist Abstiegskampf pur. Meine Mannschaft hat in der Defensive grandios gestanden, wir haben einige Möglichkeiten herausgespielt, insofern ist der Sieg für mich nicht unverdient“, sagte Zalewski. Enttäuschung herrschte beim Kevelaerer Coach Patrik Znak. „Wir waren nicht so effektiv, da hilft es nicht, wenn wir von der Spielanlage her das bessere Team waren. Wenn man dann einmal nicht aufpasst, bekommt man ein Gegentor und geht als Verlierer vom Platz“, so Znak.