Ein alter Bekannter kehrt zurück Ferhat Ökce wird Trainer des TSV Weeze

Der TSV Weeze hat auch bei seinen anderen Senioren-Mannschaften die Trainerfrage geklärt. Das zweite Team wird nach dem Abstieg in die Kreisliga B weiter von Niclas van de Loo und Martin Hönnekes trainiert, die den Job ebenfalls in der Winterpause übernommen hatten. „Sie haben in einer nicht einfachen Situation sehr gute Arbeit geleistet“, sagt Dünte. Schließlich stand relativ früh in der Saison fest, dass die Mannschaft keine Chancen mehr auf den Verbleib in der Kreisliga A haben würde.